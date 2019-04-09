ЕСПЧ присудил Навальному больше 16 млн рублей компенсаций за 5 лет

Европейский суд по правам человека присудил оппозиционному политику Алексею Навальному более 225 тысяч евро компенсаций за пять лет. По текущему курсу это около 16,5 миллионов рублей или около трёх миллионов рублей в год, посчитало издание "Открытые медиа".

Издание посчитало вместе компенсации, которые Навальному обязали выплатить за дело "Кировлеса", "Ив Роше", незаконные аресты и задержания. Самая крупная компенсация — около 60 тысяч в ноябре 2018 года. Тогда Большая палата суда в Страсбурге признала политически мотивированными, в частности, его задержания в 2010-2014 годах.

Минюст России тогда отмечал, что деньги политику будут выплачены вовремя.