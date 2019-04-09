ЕСПЧ присудил Навальному больше 16 млн рублей компенсаций за 5 лет

Европейский суд по правам человека присудил оппозиционному политику Алексею Навальному более 225 тысяч евро компенсаций за пять лет. По текущему курсу это около 16,5 миллионов рублей или около трёх миллионов рублей в год, посчитало издание "Открытые медиа".
Издание посчитало вместе компенсации, которые Навальному обязали выплатить за дело "Кировлеса", "Ив Роше", незаконные аресты и задержания. Самая крупная компенсация — около 60 тысяч в ноябре 2018 года. Тогда Большая палата суда в Страсбурге признала политически мотивированными, в частности, его задержания в 2010-2014 годах.
Минюст России тогда отмечал, что деньги политику будут выплачены вовремя.
- Перед выборами президента России в 2018 Навальный публиковал отчёт о своих личных доходах с 2011 года. В среднем, без учёта компенсаций от ЕСПЧ, он зарабатывал 5 миллионов рублей в год. Если этот уровень доходов у него сохранился, компенсации российского государства могут составлять до трети его доходов.
- Приговор Навальному по делу "Кировлеса" - 5 лет условно - после решения ЕСПЧ был отменён, а дело направлено на новое рассмотрение, в ходе которого Навального вновь осудили на 5 лет условно. Этот приговор препятствует политику участвовать в выборах, в том числе и в выборах президента в прошлом году. По второму приговору по делу "Кировлеса" ЕСПЧ вердикт пока не вынес.
- В прошлом году Навальный в общей сложности около 100 дней провёл в спецприёмнике, отбывая административные аресты. Эти дела также пока ещё не были рассмотрены в ЕСПЧ.
- Сам Навальный, который является юристом, называл основным источником своих доходов оказание правовой помощи людям, которые подают жалобы в ЕСПЧ.
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