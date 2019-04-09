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ЕСПЧ присудил Навальному компенсацию за домашний арест в 2014 году

Алексей Навальный

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить оппозиционеру Алексею Навальному почти 23 тысячи евро за почти одиннадцать месяцев, проведённые под домашним арестом по делу "Ив Роше". Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте ЕСПЧ.

Суд в Страсбурге, в частности, пришёл к выводу, что российские власти нарушили право Навального на свободу и личную прикосновенность, а также на свободу собраний и объединений, гарантируемые Европейской конвенцией.

ЕСПЧ постановил, что причиной уголовного преследования Навального стала его общественно-политическая деятельность, и что власти стремились не допустить участия оппозиционера в публичных мероприятиях. Домашний арест суд признал незаконным и необоснованным.

  • В декабре 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея и Олега Навальных виновными в хищениях в особо крупном размере средств компании "Ив Роше". Они вины не признали. По версии следствия, Навальные вынудили заключить с ними заведомо невыгодные контракты на грузоперевозки. При этом свидетели обвинения во время судебных слушаний не заявляли никаких претензий обвиняемым, а сама группа "Ив Роше" объявила, что "не понесла никакого ущерба при сотрудничестве с транспортным предприятием, принадлежащим братьям Навальным".
  • Несмотря на это, Алексей Навальный был осужден по делу условно, а его брат Олег отбывал наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. До вынесения приговора Навальный находился под домашним арестом с февраля 2014 года по январь 2015-го.
  • В 2017 году Европейский суд по правам человека признал, что при рассмотрении дела были нарушены права на справедливый суд, и постановил выплатить братьям Навальным компенсацию в размере примерно 76 тысяч евро. Алексей Навальный настаивает, что дело было политически мотивированным и связанным с его общественной деятельностью.​
  • В апреле 2018 года Верховный суд России возобновил дело "Ив Роше" и отказался пересмотреть приговор братьям Навальным, несмотря на постановление Европейского суда по правам человека. Позднее Навальный получил от российского правительства четыре миллиона рублей компенсации.

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