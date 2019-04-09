Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить оппозиционеру Алексею Навальному почти 23 тысячи евро за почти одиннадцать месяцев, проведённые под домашним арестом по делу "Ив Роше". Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте ЕСПЧ.
Суд в Страсбурге, в частности, пришёл к выводу, что российские власти нарушили право Навального на свободу и личную прикосновенность, а также на свободу собраний и объединений, гарантируемые Европейской конвенцией.
ЕСПЧ постановил, что причиной уголовного преследования Навального стала его общественно-политическая деятельность, и что власти стремились не допустить участия оппозиционера в публичных мероприятиях. Домашний арест суд признал незаконным и необоснованным.
- В декабре 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея и Олега Навальных виновными в хищениях в особо крупном размере средств компании "Ив Роше". Они вины не признали. По версии следствия, Навальные вынудили заключить с ними заведомо невыгодные контракты на грузоперевозки. При этом свидетели обвинения во время судебных слушаний не заявляли никаких претензий обвиняемым, а сама группа "Ив Роше" объявила, что "не понесла никакого ущерба при сотрудничестве с транспортным предприятием, принадлежащим братьям Навальным".
- Несмотря на это, Алексей Навальный был осужден по делу условно, а его брат Олег отбывал наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. До вынесения приговора Навальный находился под домашним арестом с февраля 2014 года по январь 2015-го.
- В 2017 году Европейский суд по правам человека признал, что при рассмотрении дела были нарушены права на справедливый суд, и постановил выплатить братьям Навальным компенсацию в размере примерно 76 тысяч евро. Алексей Навальный настаивает, что дело было политически мотивированным и связанным с его общественной деятельностью.
- В апреле 2018 года Верховный суд России возобновил дело "Ив Роше" и отказался пересмотреть приговор братьям Навальным, несмотря на постановление Европейского суда по правам человека. Позднее Навальный получил от российского правительства четыре миллиона рублей компенсации.