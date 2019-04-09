Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить оппозиционеру Алексею Навальному почти 23 тысячи евро за почти одиннадцать месяцев, проведённые под домашним арестом по делу "Ив Роше". Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте ЕСПЧ.

Суд в Страсбурге, в частности, пришёл к выводу, что российские власти нарушили право Навального на свободу и личную прикосновенность, а также на свободу собраний и объединений, гарантируемые Европейской конвенцией.

ЕСПЧ постановил, что причиной уголовного преследования Навального стала его общественно-политическая деятельность, и что власти стремились не допустить участия оппозиционера в публичных мероприятиях. Домашний арест суд признал незаконным и необоснованным.