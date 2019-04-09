Конгресс в течение недели получит отчёт спецпрокурора Мюллера

Генеральный прокурор США Уильям Барр во вторник на слушаниях в Конгрессе пообещал в течение недели предоставить американским законодателям отчёт спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

В то же время Барр отверг требования законодателей-демократов опубликовать полный отчёт и все материалы, которые легли в его основу. Генпрокурор намерен передать Конгрессу отчёт Мюллера в отредактированном виде, положения, содержащие государственную тайну или иную чувствительную информацию, из него будут исключены.

Барр также заявил, что сам Мюллер, завершив своё расследование, отказался как-либо комментировать краткие выводы, которые на его основе сформулировал генпрокурор. Публикация в прошлом месяце Барром этих выводов вызвала ряд вопросов – в особенности у оппонентов президента Дональда Трампа. В то время как Мюллер не нашёл доказательств сговора Трампа или его команды с Россией, он отказался прямо признать президента невиновным в воспрепятствовании правосудию, оставив решение этого вопроса на усмотрение генпрокурора. Барр принял решение не привлекать Трампа к ответственности.

Спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе расследования, которое продолжалось почти 2 года, установил факты вмешательства России в выборы – путём хакерских атак и распространения недостоверной информации в соцсетях.

Президент России Владимир Путин, очевидно, сделал из расследования иные выводы – во вторник он заявил, что "гора родила мышь" и что в Кремле с самого начала не сомневались, что расследование Мюллера не даст никаких результатов, поскольку, по словам Путина, Россия не вмешивалась в выборы в США.