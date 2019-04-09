Путин о расследовании Мюллера: "Гора родила мышь"

Президент России Владимир Путин во вторник прокомментировал итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вероятном вмешательстве России в выборы президента США. На заседании Международного арктического форума в Петербурге глава государства заявил, что "гора родила мышь" и результат расследования был понятен заранее.

"Мы изначально говорили, что пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдёт." – сказал Путин. Президент в очередной раз заявил, что Россия не вмешивалась в американские выборы 2016 года и не состояла в сговоре с президентом США Дональдом Трампом. Путин считает, что расследование используется для внутриполитической борьбы в Америке.

О завершении расследования вероятного вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году 24 марта проинформировал генпрокурор США. Уильям Барр в своём письме указал, что Мюллер не обнаружил фактов нарушения законов Трампом. При этом следователи установили два основных эпизода российского вмешательства. Это распространение дезинформации в социальных сетях в нарушение закона, а также хакерские атаки, в результате которых, в частности, была похищена документация с сервера Демократической партии. Что имел в виду Путин, говоря о том, что подобный результат был "понятен заранее", он не пояснил.

Доклад Мюллера о результатах расследования "российского следа" был переданв офис генерального прокурора 22 марта. Отчет будет представлен Конгрессу США в середине апреля.

​Спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в начале августа 2017 года. С начала работы группа Мюллера предъявила более 200 обвинений 34 физическим и двум юридическим лицам. 26 обвиняемых – граждане России. Шестеро – бывшие советники президента США Дональда Трампа.