Бывшего мэра Владивостока приговорили к 15 годам колонии

Суд в Москве приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей по делу о получении взятки, злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе.

Десять лет колонии получил бывший директор предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников. Брат бывшего мэра Андрей Пушкарёв получил восемь лет лишения свободы условно.

Утверждается, что Пушкарёв с 2008 по 2015 годы за взятки общим размером около 75 миллионов рублей обеспечивал победы в конкурсах на строительство дорог предприятию "Дороги Владивостока". Обвиняемые отрицают свою вину, адвокаты заявили о намерении обжаловать приговор.

Уголовное дело против Пушкарева Следственный комитет возбудил в июне 2016 года, после чего мэр был арестован. В отставку он ушёл, уже находясь в "Матросской Тишине", в ноябре 2017 года.

Обвинение просило приговорить бывшего мэра к 17 годам колонии.

На оглашение приговора в Тверской суд Москвы пришли бывшие сокамерники Пушкарёва - бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и блогер Эрик Китуашвили (Давидыч), - пишет ТАСС.