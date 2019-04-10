"Путин пролез во второй тур". В Сети критикуют плакаты Порошенко

Рекламная кампания Петра Порошенко, в которой он противопоставляет себя Владимиру Путину, вызвала у многих жителей Украины негативные реакции - от недоумения до резкого неприятия. Плакаты с фото Порошенко и Путина и надписью "21 апреля. Решающий выбор!" появились на улицах украинских городов 9 апреля. В Сети множатся "фотожабы".

Критики спрашивают, не пытается ли действующий президент продвигать Путина, вывешивая всюду его фотографии, и не намекает ли он на то, что все, кто за него не голосовал, поддерживают Кремль. Есть и предположения, что реклама может возыметь обратный эффект среди тех, кто был бы не против проголосовать за Путина.

Мустафа Найем

Уважаемые товарищи в администрации президента. Скажите, а это уже последняя стадия отклонений или есть еще смысл послать за нарядом психиатрической? Слушайте, если вас всех взяли в заложники, намекните, мы хоть будем знать.



Если нет, и это все по-настоящему, скажите, вы там совсем <с ума посходили>?! Нет, ну правда, у вас все хорошо с адекватностью? То есть, Труханов, Кернес, Меведчук, Бойко, Ставицкий, которых вы ЛИЧНО крышевали и крышуете - это что, герои национально-патриотического движения?!



Мне НЕ нравится Владимир Зеленский, он темнит в этом вопросе, и я его не понимаю. Но если я не хочу поддерживать ваше воровство, лицемерие и обман - я тоже Путин? Вы серьезно?!



А 60% военнослужащих, которые не поддержали вас на фронте - это путин? Или в стране воюет только Петр Порошенко и уколовы-бирюковы-пашинские?! Где были все эти ваши креативные плакаты и билборды, когда убивали патриотов в Одессе? Где вы были, когда Ахметов и Медведчук по указке ваших идиотов уничтожали все живое на своих телеканалах? Где, в конце концов, ваше хваленое СБУ, разведка и прочие креативные органы с внятными расследованиями просроссийскости вашего оппонента?



Увольте вы уже наконец всех этих неумных, злобных и плоских технологов. Они же и довели вас до этой ручки. И сейчас ничем не отличаются от Манафорта и Шувалова, еще в 2004-м году поделивших Украину на три сорта. В конце концов, это опасно.



Устали? Проиграли? Не получается? Это не конец жизни. Уйдите в сторону, создавайте коалицию и отстаивайте свои взгляды в оппозиции. Да, не будет возможности столько воровать, не будет столько эфиров и очередей в приемной. Но это нормальная практика, так живет весь цивилизованный мир.

​Алексей Кучеренко

Новый билборд от Банковой:

«Гляжусь в тебя как в зеркало

До головокружения».)

Андрей Демартино

Честно говоря, думал, что новые билл-борды с Путиным - это фейк, но оказалось нет, чем был изрядно удивлён. Говорят, что язык умирает, когда исчезает реальность, которую он пытается описывать, что-то подобное случается и с языком избирательных кампаний.

P.s.

Понимаю авторскую задумку, что Порошенко борется не с Зеленским, а с Путиным, но это не снимает все выше сказанного.

Константин Перевозник

Решительно не одобряю этот плакат, так как он ещё больше раскалывает общество.

Бездарная избирательная кампания, начиная с слогана про армию язык и веру.

Каламбур этой ситуации в том, что в регионах с высокими рейтингами про-российских кандидатов этот борд приведет к обратному эффекту.

Андрей Дихтяренко

А ведь пиарщики Порошенко повесили бы этот билборд, даже если бы во второй тур с ним вышел кандидат от объединенных националистов Кошулинский.



"Кто не с нами, тот за Сатану". Ну правильно, зачем что-то менять в стратегии, если нагнетание страха и разделение на "наши-враги" работает безотказно?

Андрей Длигач

Простите, но это даже хуже, чем Томос 2 и Томос возвращается.

Нельзя усиливать противостояние. Неужели непонятно, что такая реклама только сплачивает своих, а не способствует переходу «чужих»?!

Михаил Стрельников

И за кого теперь голосовать, глядя на Петин бигборд, за него или за Путина? Ох и гад же Путин, во второй тур прополз!

Юрий Романенко

Скандал с бордами Петра Порошенко и Владимира Путина - это великолепный пример причины, почему Петра Алексеевич уходит в Вальгалу для политических динозавров. Это история неповоротливости, которая несовместима с политической жизнью.

Юрий Касьянов

Голосуя за Порошенко, помни: ты делаешь решающий выбор между Путиным и Путиным.

Александр Рыклин

Слушайте, в Украине действительно появились билборды, на которых Порошенко с Путиным... Такая вот замысловатая метафора...На него пригожинские политтехнологи, что ли работают? Или там Коломойский весь штаб коррумпировал? Реальное же вредительство... Нет разве?

Федор Крашенинников

Порошенко и Путин действуют по одной схеме: когда о делах в своей стране ничего хорошего сказать не получается - говори о соседней.

Причем Путин в последнее время все меньше говорит об Украине, а Порошенке, похоже, вовсе нечем порадовать сограждан.

Остап Кармоди

Я не специалист по политическому пиару, но после порошенковского плаката с Путиным мне кажется, что Зеленскому сейчас можно вообще ничего не делать и спокойно ждать, когда Порошенко сам себя закопает.

​Денис Бигус

У нас было 2 встречи с активистами, 75 заряженных порохоботов, 5 постов про марионетку Коломойского, полтокшоу на главных каналах и целое множество анализов всех сортов и расцветок, телеграм-канал, а также вера, язык, армия, томос и 2 дюжины бигбордов с путиным.

Не то чтобы это был необходимый запас для кампании, но если начал собирать дурь, становится трудно остановиться.

Единственное, что вызывало у меня опасение — это путин. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем ставить бигборды "только я или путин". Но я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.

​Алекс Лупаносов

Скорее всего политологи Порошенко сливают его, дабы не держать отчет о потраченных деньгах - или как еще объяснить билборд с Путиным?

Катерина Венжик

В своей коммуникационной практике я встречала два одинаково провальных сценария.

Сценарий 1. Крутая команда, которая предлагает крутые решения, но клиент "сам лучше знает как надо". В итоге команду ломают через колено (часто просто грозят не заплатить) и все делается так, как хочет клиент. В 90% случаев получается говно.

Сценарий 2. Посредственная команда, которой при этом клиент отдает все полноту власти, полностью доверяя, и считая, что профессионалам виднее. В 80% случаев получается говно.

Иногда, крайне редко, говорят, еще бывает третий сценарий, когда собирается крутая команда, и клиент ее слушает. А потом еще и, при реализации, не переворачивает все с ног на голову. Но такое происходит раз в стоню лет, и не здесь.

Так вот, мне прям очень интересно, какой из двух вышеуказанных сценариев относится к штабу Порошенко.

Михаил Саакашвили

Работа израильского афериста Моше Клюгхарта, специалиста по чёрному PR, которого нанял Порошенко для одурачивания украинцев. Главный принцип этого афериста - разделить общество страхом. Мы хорошо знакомы с «творчеством» Моше по прошлым грузинским выборам.

Кроме плакатов, фото Путина появилось и на первой полосе предвыборной рекламной газеты, выпущенной тиражом в 4 млн экземпляров. Многие комментаторы считают, что штаб президента нарушает закон о выборах.

Денис Семенов

Согласно ст.8 закона о рекламе изображение человека в газете не может появиться без письменного согласия этого человека. Следовательно, гражданин РФ Путин В.В. должен был дать согласие на размещение своей фотографии.

Кроме того, есть требование Закона Украины «О выборах президента Украины», который запрещает (ст.64) агитацию за кандидата иностранными гражданами. Вполне возможно, нарушения тут нет и гражданину РФ Путину В.В. каким-то образом уже предоставлено украинское гражданство?

Я уже не говорю о том, что это введение избирателя в заблуждение по поводу того, кто является кандидатами в президенты, вышедшими во второй тур.

Выбывший после первого тура Анатолий Гриценко назвал кампанию оскорбительной и неуважительной по отношению ко многим избирателям, которые отдали свои голоса за других кандидатов. "Такой рекламой и газетами, которые раздают штабы Порошенко, страну сознательно раскалывают надвое. В 2004м это делали российские технологи в штабе Януковича. Сейчас это делает действующий гарант - гарант целостности и единства Украины?!", - написал он, добавив, что Порошенко эта "разрушительная для страны реклама" уже не поможет.​

Ситуацией воспользовались и в Кремле.

Порошенко в эфире украинского канала ICTV заявил, что не называл Зеленского агентом Путина. "Если кто-то это понял так, я извиняюсь", - сказал Порошенко. В ряде российских СМИ после этого вышли новости с заголовками, в которых утверждается, что президент Украины "извинился за плакат с Путиным". Штаб Порошенко выпустил объяснительный пост:

Плакаты с изображением Путина - это официальный рекламный продукт, оплаченный из предвыборного фонда кандидата в Президенты Украины Петра Порошенко.

У Путина, само собой, разрешения не спрашивали. И это естественно. Удивляет другое - количество украинских экспертов и политиков, которые выступили в защиту нарушенных прав Путина. Среди них, к сожалению, и официальные представители кандидата Зеленского.

Путин - вне закона. Он развязал войну против Украины. Он аннексировал Крым. Он - убийца тысяч и тысяч украинцев.

Он лично и возглавляемая им страна представляет наибольшую угрозу для Украины и каждого ее гражданина, о чем стоит не забывать посреди фееричного карнавала, в который команда Зе пытается превратить предвыборную кампанию.

Задача рекламного сюжета - напомнить стране, что такие вызовы извне требуют сильного Президента и Верховного Главнокомандующего, профессионального, хорошо образованного и опытного дипломата, умелого переговорщика с высоким международным авторитетом.

Потому что задача главы державы - не рассмешить Путина, как планирует наш оппонент. И не встать перед ним на колени, а смело смотреть ему в глаза и твердо защищать страну, национальные интересы и безопасность людей.

Сюжет плаката не значит, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет. Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль.

И наконец, сам Путин сказал, что его устроит кто угодно на посту Президента Украины, кроме Порошенко. Но будет так, как решит украинский народ.

Предвыборный штаб Петра Порошенко.

Сторонники Порошенко кампанией скорее довольны, но и среди них есть те, кто отзывается о ней негативно.

Владимир Горбач

Нам говорят, что этот билборд раскалывает страну.

Нам говорят, что и наш язык раскалывает страну.

Нам говорят, что украинская церковь тоже раскалывает страну.

Да и отношение к НАТО раскалывает страну. Хм...

А я вам скажу, что страна воюет, как видно, из последних сил. Причем "устали от войны" больше всего те, кто ее не видел.

На всякий случай напоминаю - у нас война с Пу, а не с По. А у адептов Зе (имя им легион) - война з По. Вы говорите, что это манипуляция, оскорбление других кандидатов и их избирателей, поскольку они не Пу.

ОК, а почему вы на этом бигборде ассоциируетет себя или их с Пу? При чем там Зе? У него есть свои бигборды. Правда, нет ни пресс-конференций, ни публичных выступлений, ни дебатов, ни анализов, ни четких позиций, прежде всего - по вопросу войны с Пу.

Потому что Зе – это зеро.

Так что еще раз повторю:

Нет в Украине "партии войны" и "партии мира".

Есть партия победы и партия поражения.

И к поражению наша страна близка как никогда раньше.

Так что правильный бигборд, потому что он возвращает в реальность.

Дмитрий Иванов

Что-то все так возбудились из-за бигбордов ПП.

Когда я их увидел, то сначала не понял, в чём, собственно, проблема.

Спасибо, умные люди в ФБ (да, они тут бывают) пояснили.

Хотя, как по мне, суть отражена чётко.

Поймите, у нас выбор не только между ПП и Зе.

У нас выбор между двумя курсами страны.

Или мы продолжаем путь в ЕС, или же выполняем разворот по команде "Кру-гом!" и смело топаем в сторону РФ.

Наиболее оптимистичные кадры полагают, что разворота не будет, а будет вялое топтание на месте, пытаясь усидеть на двух стульях, как во времена Кучмы.

На мой взгляд, болтаться как говно в проруби, пытаясь угодить и тем, и другим, в условиях войны не получится. Усидеть на двух стульях не выйдет, задница треснет.

Так что этот бигборд, при всей его неоднозначности и возможных проблемах восприятия, суть отражает вполне верно.

Хотя исполнение, конечно, так себе.

​Иван Яковина

К счастью, среди сторонников Петра Порошенко полно разумных и адекватных людей. На его собственной странице многие из них говорят, что плакаты с Путиным - это перебор.

Ваче Давтян

Заявить "Я вас услышал". Уволить кучу людей. Перестать нападать на оппонента. А потом выстрелить себе в голову, выпустив рекламу с Путиным

Я все равно за Порошенко, потому как считаю Зе для Украины катастрофой. Но уважаю людей, думающих иначе.

И мне просто стыдно за такое к ним отношение

Ольга Диброва

Хотелось бы написать «ни за ни против», но тут однозначно «против»: бигборд с Президентом России и проплаченный митинг перед офисом Зеленского - это позор и отвратительно.

Вот именно поэтому и голосуют против Порошенко, все устали от этой примитивности и убогости политических приемов. Похоже на агонию от безвыходности...

В штабе Порошенко 10 апреля показали и другие варианты билбордов - с Максимом Галкиным и Владимиром Зеленским.

Мэр города Черкассы уже заявил, что собирается запретить рекламу с Путиным на улицах города, поскольку считает ее "аморальной".