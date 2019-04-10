Мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко пообещал запретить в городе предвыборные плакаты действующего президента Петра Порошенко с изображением президента России Владимира Путина. Об этом он написал в своём фейсбуке.

По словам Бондаренко, плакаты с Путиным будут демонтироваться по решению исполнительного комитета городского совета. Чиновник заявил, что его возмущает возможность появления лица российского президента над городом. "Я считаю аморальным распространять подобные вещи. Нам Путин в городе не нужен!" – пояснил он.

21 апреля на Украине пройдёт второй тур выборов президента Украины. Соперником Петра Порошенко в нём будет шоумен Владимир Зеленский. На этой неделе в городах Украины появились плакаты, на которых изображено противостояние Порошенко и Путина.

Использовать в рекламе изображение человека без его согласия запрещено украинским законодательством, отмечает "Украинская правда". Однако в штабе Порошенко заявили, что это правило не распространяется на Путина, потому что он "вне закона".