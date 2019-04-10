В Архангельске оштрафовали противников свалки в Шиесе

Суд в Архангельске оштрафовал семь человек, участвовавших 7 апреля в акции протеста против строительства полигона на станции Шиес, на который планируют свозить мусор из Москвы.

Александра Ларионова, Елену Калинину, Максима Пушкина, Евгения Богучарского, Марину Петрову и Дмитрия Кузнецова признали виновными по статье об участии в несогласованной акции. Их оштрафовали на суммы от 15 до 29 тысяч рублей. Александр Ларионов такжепризнан виновным в неповиновении полиции.

Максимальный штраф – в 200 тысяч рублей - получил один из лидеров протеста, журналист Дмитрий Секушин, которого признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга.

7 апреля в Архангельске прошёл несогласованный с властями митинг против мусорного полигона. На него собралось до трёх тысяч человек. Демонстранты объявили о начале бессрочной акции. На следующий день полицейские задержали 10 участников митинга.

На станции Шиес Ленского района Архангельской области с июля 2018 года идёт строительство полигона для московского мусора. В течение 20 лет в Шиес собираются привезти более 10,5 миллиона тонн бытовых отходов. Шиес расположен в возвышенной и заболоченной местности, откуда около 150 ручьев стекают в реку Вычегда, которая впадает в Северную Двину. Местные активисты опасаются, что складирование отходов приведет к экологической катастрофе.