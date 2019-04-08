В Архангельске задержали участников протестов против мусорного полигона

В Архангельске полиция задержала нескольких участников "бессрочного протеста", включая Елену Калинину – одного из организаторов митинга против мусора. Об этом порталу "ОВД инфо" сообщила сама Калинина, назвав имена пяти других задержанных. Активистка подчеркнула, что их общее число может быть больше, так как людей сразу развели по разным кабинетам управления МВД по Архангельску.

Накануне в городе прошёл несогласованный с властями митинг против мусорного полигона. На акцию собралось до трёх тысяч человек. Митингующие объявили о начале бессрочной акции. Полиция разгоняла протестующих и забирала их палатки.

Организатора акции Юрия Чеснокова задержали ещё 6 апреля. Полиция сослалась на протоколы о неуплате штрафов ГИБДД, составленные в начале месяца. Ночь перед митингом активист провёл в отделении, а затем был арестован на трое суток.