В Архангельске задержали участников протестов против мусорного полигона

В Архангельске полиция задержала нескольких участников "бессрочного протеста", включая Елену Калинину – одного из организаторов митинга против мусора. Об этом порталу "ОВД инфо" сообщила сама Калинина, назвав имена пяти других задержанных. Активистка подчеркнула, что их общее число может быть больше, так как людей сразу развели по разным кабинетам управления МВД по Архангельску.
Накануне в городе прошёл несогласованный с властями митинг против мусорного полигона. На акцию собралось до трёх тысяч человек. Митингующие объявили о начале бессрочной акции. Полиция разгоняла протестующих и забирала их палатки.
Организатора акции Юрия Чеснокова задержали ещё 6 апреля. Полиция сослалась на протоколы о неуплате штрафов ГИБДД, составленные в начале месяца. Ночь перед митингом активист провёл в отделении, а затем был арестован на трое суток.
- На станции Шиес Ленского района Архангельской области с июля 2018 года идёт строительство полигона для московского мусора. В течение 20 лет в Шиес собираются привезти более 10,5 миллиона тонн бытовых отходов. Шиес расположен в возвышенной и заболоченной местности, откуда около 150 ручьев стекают в реку Вычегда, которая впадает в Северную Двину. Местные активисты опасаются, что складирование отходов приведет к экологической катастрофе.
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