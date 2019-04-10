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Леон Кремер

Росгвардия выселяет омоновцев на улицу. Leon Kremer #49

Росгвардия выселяет омоновцев на улицу. Leon Kremer #49
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Сегодня мы поговорим о выселении бывших сотрудников ОМОНа из служебных квартир. Они записали видеообращение к Путину, Золотову и Колокольцеву с просьбой оставить им жилье. Несмотря на то, что власть абсолютно предательски поступила по отношению к этим сотрудникам ОМОНа, использовав и выкинув как расходный материал, простые граждане не пожалели бывших сотрудников. Всему виной их участие в разгоне мирных протестных акций. В этом ролике обсудим обращение тех самым омоновцев, которые последние десять лет стояли против собственного народа.

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