Росгвардия выселяет омоновцев на улицу. Leon Kremer #49

Сегодня мы поговорим о выселении бывших сотрудников ОМОНа из служебных квартир. Они записали видеообращение к Путину, Золотову и Колокольцеву с просьбой оставить им жилье. Несмотря на то, что власть абсолютно предательски поступила по отношению к этим сотрудникам ОМОНа, использовав и выкинув как расходный материал, простые граждане не пожалели бывших сотрудников. Всему виной их участие в разгоне мирных протестных акций. В этом ролике обсудим обращение тех самым омоновцев, которые последние десять лет стояли против собственного народа.