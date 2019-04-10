Венгрия не станет упрощать правила для международных университетов несмотря на давление со стороны Брюсселя из-за Центрально-Европейского университета Джорджа Сороса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя венгерского правительства.



ЕС обвиняет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ограничении академической свободы в связи с новыми правилами в сфере высшего образования. Он обязывает все иностранные высшие учебные заведения иметь кампусы в стране, где они были основаны.



Критики считают это законодательство направленным специально против университета американского финансиста Сороса. Учебное заведение работает только в Будапеште и не имеет отделений в других странах.



В конце октября Центрально-Европейский университет объявил о планах частично перенести свою деятельность из Будапешта в Вену. Ранее из-за давления со стороны венгерских властей основанный Соросом Фонд "Открытое общество" вынужден был переехать из Будапешта в Берлин.



Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно винил Сороса во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в поддержке оппозиции и создании миграционных потоков. Сорос называет поддержку беженцев гуманитарной миссией.