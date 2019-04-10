В Израиле оппозиция признала поражение на парламентских выборах

Главный оппонент премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на парламентских выборах признал своё поражение. "Мы не выиграли в этом раунде", – заявил лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван", бывший начальник Генштаба Бени Ганц. Его политический альянс, согласно результатам после обработки 97 процентов бюллетеней, не смог получить большинство в парламенте. Пока у него 35 мандатов. Столько же у партии Нетаньяху "Ликуд".

Нетаньяху возглавляет правительство Израиля с 2009 года. Он удерживает относительно высокую популярность, несмотря на открытое против него уголовное производство. Нетаньяху пользуется поддержкой администрации Дональда Трампа, среди важных внешнеполитических шагов которой – перенос посольства США в Иерусалим и признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Предвыборная кампания сопровождалась скандалами и резкими заявлениями. Действующему премьеру страны Биньямину Нетаньяху грозят обвинения в коррупции.