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Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота

Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп назвал расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы "попыткой государственного переворота" путём отстранения его от должности. Об этом Трамп заявил перед рабочей поездкой в Техас. Он отметил, что не читал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который вёл расследование. "Меня не волнует отчёт Мюллера. Я полностью реабилитирован", – заявил Трамп.

Роберт Мюллер в ходе расследования, которое продолжалось почти два года, установил факты вмешательства России в выборы – путём хакерских атак и распространения недостоверной информации в соцсетях. В то же время Мюллер не нашёл доказательств сговора Трампа или его команды с Россией, но отказался прямо признать президента невиновным в воспрепятствовании правосудию, оставив решение этого вопроса на усмотрение генпрокурора. Уильям Барр, в свою очередь, принял решение не привлекать Трампа к ответственности.

Сам отчёт Мюллера генпрокурор пообещал передать американским законодателям уже на этой неделе. Однако он отверг требования законодателей-демократов опубликовать полный отчёт в отрытом доступе.

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