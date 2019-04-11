Европейский союз согласился на отсрочку Брекзита до 31 октября

Европейский союз и Великобритания согласовали отсрочку Брекзита до 31 октября. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск после переговоров, которые продолжались восемь часов и завершились в ночь на четверг.

"Это означает, что Великобритании предоставлены дополнительные 6 месяцев на поиск самого лучшего решения", – написал Туск в твиттере.

По словам Туска, в течение этих шести месяцев Лондон может ратифицировать соглашение о выходе и выйти из ЕС раньше, чем конец октября, может "пересмотреть свою стратегию в отношении Брекзита, а может и вовсе отозвать уведомление о выходе из Евросоюза, то есть отменить Брекзит. При этом, если соглашение не будет ратифицировано до 22 мая, Великобритании придется участвовать в выборах в Европарламент. В случае, если Лондон не выполнит этих обязательств, страна покинет ЕС 1 июня.

Британский премьер-министр Тереза Мэй подтвердила, что согласилась на отсрочку, передает Reuters. Она добавила, что выступит с заявлением в парламенте. Она также не исключила, что Великобритания может покинуть Европейский Союз еще до выборов в Европарламент, намеченных на конец мая.

Ранее во вторник британский парламент 420 голосами против 110 одобрил предложение Мэй о том, чтобы попросить Евросоюз перенести дату выхода Великобритании из ЕС с 12 апреля на 30 июня, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения, так называемого "жёсткого Брекзита".

Изначально Брекзит должен был состояться 29 марта. Парламент Великобритании трижды отказывался утвердить соглашение о выходе из ЕС.