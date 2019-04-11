ОАЭ хотят купить у России "Союз" для полета своих космонавтов

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены купить у Роскосмоса космический корабль "Союз" и услуги по его запуску. Об этом в интервью РИА-Новости сообщил исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалёв.
По словам Крикалёва, речь идет о закупке у Роскосмоса корабля "Союз", а именно о двух местах в космическом корабле, поскольку согласно правилам им должен управлять российский гражданин.
Если контракт будет заключен, то для ОАЭ изготовят дополнительный "Союз". Полёт может состояться не ранее, чем через два года, отметил Крикалёв.
Сейчас между Роскосмосом и ОАЭ действует контракт на короткий полет в 2019 году. Он запланирован на осень. Гражданин ОАЭ проведет на орбите восемь дней. Изначально полет должен был состояться весной, но из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" в октябре прошлого года сроки пришлось сдвинуть.
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