ОАЭ хотят купить у России "Союз" для полета своих космонавтов

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены купить у Роскосмоса космический корабль "Союз" и услуги по его запуску. Об этом в интервью РИА-Новости сообщил исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалёв.



По словам Крикалёва, речь идет о закупке у Роскосмоса корабля "Союз", а именно о двух местах в космическом корабле, поскольку согласно правилам им должен управлять российский гражданин. ​

Если контракт будет заключен, то для ОАЭ изготовят дополнительный "Союз". Полёт может состояться не ранее, чем через два года, отметил Крикалёв.

Сейчас между Роскосмосом и ОАЭ действует контракт на короткий полет в 2019 году. Он запланирован на осень. Гражданин ОАЭ проведет на орбите восемь дней. Изначально полет должен был состояться весной, но из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" в октябре прошлого года сроки пришлось сдвинуть.