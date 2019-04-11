Ким Чен Ын пригрозил ударами из-за санкций в отношении КНДР

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын пригрозил наносить удары по тем, кто вводит санкции в надежде "поставить северокорейский народ на колени". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. По словам Ким Чен Ына, успех КНДР, в частности, гарантируют самостоятельная национальная экономика, социалистическое строительство, независимые технологии и ресурсы.

Как отмечает южнокорейское агентство "Рёнхап", лидер КНДР сделал такое заявление накануне встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры лидеров двух стран состоятся 11 апреля в Вашингтоне. Ожидается, что стороны в числе прочих обсудят вопросы ядерного разоружения КНДР.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Сенате заявил, что Вашингтон мог бы частично снизить ограничения в отношении Пхеньяна. Но большая часть санкций, по словам Помпео, останется в силе до тех пор, пока КНДР представляет ядерную угрозу.