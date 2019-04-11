Ким Чен Ын пригрозил ударами из-за санкций в отношении КНДР

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын пригрозил наносить удары по тем, кто вводит санкции в надежде "поставить северокорейский народ на колени". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. По словам Ким Чен Ына, успех КНДР, в частности, гарантируют самостоятельная национальная экономика, социалистическое строительство, независимые технологии и ресурсы.
Как отмечает южнокорейское агентство "Рёнхап", лидер КНДР сделал такое заявление накануне встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры лидеров двух стран состоятся 11 апреля в Вашингтоне. Ожидается, что стороны в числе прочих обсудят вопросы ядерного разоружения КНДР.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Сенате заявил, что Вашингтон мог бы частично снизить ограничения в отношении Пхеньяна. Но большая часть санкций, по словам Помпео, останется в силе до тех пор, пока КНДР представляет ядерную угрозу.
- В июне 2018 года президент США провёл первую в истории встречу с главой КНДР. Стороны договорились о стремлении к "полной денуклеаризации Корейского полуострова" в обмен на гарантии безопасности Северной Корее. При этом санкции за испытания ядерного и ракетного оружия против КНДР сохраняются – до тех пор, пока остается "ядерный фактор" в отношениях Пхеньяна с остальным миром.
- На саммите в Ханое 27-28 февраля Дональд Трамп и Ким Чен Ын не пришли к соглашению. Белый дом заявил, что представители двух стран продолжат переговоры в будущем. На пресс-конференции по итогам саммита Трамп заявил, что главной проблемой на переговорах с лидером КНДР стало требование Северной Кореи полностью снять санкции с Пхеньяна в обмен на отказ ядерного оружия, однако Соединённые Штаты на это не пошли.
- Ядерный арсенал Северной Кореи, по разным оценкам, может состоять из 10 или 60 взрывных устройств. Страна заявила об испытании водородной бомбы. Эксперты по-разному оценивают, способна ли промышленность Северной Кореи создавать миниатюрные ядерные взрывные устройства, которые можно было бы использовать в боеголовках баллистических ракет.
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