В московском метро появились камеры с функцией распознавания лиц

В московском метро на турникетах станции "Октябрьское поле" установили камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, сообщает РБК. Камеры на стойках турникетов установлены на уровне лица взрослого человека и работают как на вход, так и на выход. В пресс-службе метрополитена назначение дополнительных камер изданию не пояснили.

Гендиректор IT-компании VisionLabs Александр Ханин подтвердил РБК, что компания тестирует на станции алгоритмы биометрической идентификации. Однако он также не пояснил, в чем будет заключаться функционал установленных камер. Представитель метрополитена настаивает, что сейчас камеры используют "только для обеспечения безопасности, но решение об окончательной конфигурации и архитектуре проекта, порядке его внедрения и сроках работы пока не принято".

По данным источника РБК, аналогичная система биометрической идентификации установлена в главном офисе Сбербанка, которому принадлежат более 25 процентов VisionLabs. В банке камеры предназначены для тестирования пропускной системы.

Систему распознавания лиц в московском метрополитене уже включали по время чемпионата мира по футболу в 2018 году, как утверждается, чтобы задерживать объявленных в розыск людей. В декабре 2018 года власти Москвы сообщали о планах полностью заменить простые видеокамеры наблюдения на камеры, подключённые к системе распознавания лиц.