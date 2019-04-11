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Суд в Чечне отменил решение о списании долгов за газ

Грозный

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Верховный суд Чечни в четверг отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ на сумму более 9 миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на решение суда.

В январе суд в Грозном удовлетворил требование прокуратуры Чечни о списании долгов. В ведомстве тогда заявляли, что задолженность, которая образовалась с января 2007-го по октябрь 2015 года, является "безнадежной к взысканию", а попытки добиться её оплаты создавали в обществе социальную напряженность и могли привести к массовым протестам населения.

  • Апелляцию на решение грозненского суда подала компания "Газпром межрегионгаз Грозный". Там же подтвердили, что размер просроченной жителями Чечни задолженности за газ составляет 9,3 миллиарда рублей, и что эта цифра содержится в мотивировочной части судебного решения.
  • После решения суда в Грозном депутаты ряда регионов России попросили у прокуратуры выступить с аналогичной инициативой в своих регионах.
  • При этом Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал беспочвенными разговоры о "прощённых" жителям республики 9 миллиардах долгов за газ. Он заявил, что суд "не списал ни одного рубля", подчеркнув, что работа по взысканию долгов продолжается.

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