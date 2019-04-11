Суд в Чечне отменил решение о списании долгов за газ

Верховный суд Чечни в четверг отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ на сумму более 9 миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на решение суда.

В январе суд в Грозном удовлетворил требование прокуратуры Чечни о списании долгов. В ведомстве тогда заявляли, что задолженность, которая образовалась с января 2007-го по октябрь 2015 года, является "безнадежной к взысканию", а попытки добиться её оплаты создавали в обществе социальную напряженность и могли привести к массовым протестам населения.