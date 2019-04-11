Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован британской полицией в Лондоне. Сообщается, что полицейские были приглашены в посольство Эквадора, где находился Ассанж, после того, как Эквадор принял решение лишить его политического убежища. Какие обвинения предъявлены Ассанжу - пока не сообщается.

Основатель WikiLeaks жил в эквадорском посольстве в Лондоне с 2012 года, когда ему было предоставлено убежище в латиноамериканской стране. Джулиан Ассанж в то время находился под домашним арестом в Британии, ожидая решения по делу о его экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании. Ассанж не мог покинуть посольство Эквадора, поскольку британские власти обещали его арестовать за нарушение меры пресечения. Сам основатель WikiLeaks говорил, что опасается экстрадиции в США из-за публикации секретных документов. Формально об ордере на арест Ассанжа в США не сообщалось.

Отношения Ассанжа с Эквадором резко ухудшились после прихода к власти в этой стране Ленина Морено. Новый президент назвал Ассанжа “занозой в боку у Эквадора“ и неоднократно заявлял, что его пребывание в посольстве не может продолжаться вечно. Власти Эквадора отключили ему доступ в Интернет, потребовали воздержаться от политических заявлений и выдвинули ещё ряд требований. Несколько дней назад в WikiLeaks сообщили, что Ассанжа вышлют из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие "часы или дни".

В твиттере WikiLeaks подчёркивается, что Ассанж не вышел сам из посольства Эквадора, а был арестован британской полицией на его территории. Лишение Ассанжа убежища названо там нарушением международного права.

Президент Эквадора Морено заявил, что Ассанжа лишили убежища за неоднократное нарушение международных конвенций. Морено подчеркнул, что британские власти ранее гарантировали, что не выдадут его в страну, где ему грозила бы смертная казнь.

Проект WikiLeaks публикует конфиденциальные документы различных ведомств Соединённых Штатов и других стран. Помимо прочего, там были опубликованы и документы со взломанного сервера Демократической партии США, в связи с чем WikiLeaks обвиняли в сотрудничестве с российскими хакерами, взломавшими, как утверждает расследование, этот сервер. Ассанж обвинения отрицает.