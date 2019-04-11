Полиция в Москве сорвала мероприятие в поддержку Азата Мифтахова

В Москве полиция сорвала мероприятие журнала DOXA в баре Punk fiction в поддержку аспиранта МГК Азата Мифтахова. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

По словам главного редактора журнала Армена Арамяна, владельцам бара позвонил участковый Басманного района и попросил "повременить" с мероприятием. Официального предписания о запрете мероприятия, по словам Арамяна нет. Главный редактор предполагает, что наиболее вероятной причиной является сбор средств в поддержку Мифтахова.

По словам Арамяна, Punk fiction уже несколько раз запрещали проведение мероприятий. В частности накануне полиция сорвала просмотр фильма про наркотики.

DOXA – независимый студенческий журнал. Он публиковал открытое письмо математиков в связи с исчезновением аспиранта после задержания полицейскими.

Аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова задержали 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки. 7 февраля его отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали вновь, уже по новому делу – о хулиганстве. Сейчас аспирант находится в следственном изоляторе.​ Мифтахова подозревают в нападении на офис "Единой России" в Ховрине в январе 2018 года. В результате инцидента никто не пострадал. Однако Мифтахову грозит до семи лет лишения свободы.

Сам аспирант вину не признаёт. Он считает, что дело против него сфабриковано правоохранительными органами.

Освободить Мифтахова призвали учёные и правозащитники. Адвокаты требуют расследовать сообщения о пытках.