Почему он не стал олигархом. Константин Боровой. Эфир в 21:05

В новом выпуске «Культа личности» – Константин Боровой, один из первых русских капиталистов-«форбсов», давно не капиталист и не «форбс».
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 13 апреля 2019 года в 21.05
В гостях у Леонида Велехова политик и бизнесмен Константин Боровой
В новом выпуске «Культа личности» – Константин Боровой, один из первых русских капиталистов-«форбсов», давно не капиталист и не «форбс».
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 13 апреля 2019 года в 21.05
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.