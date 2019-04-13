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Культ личности

Почему он не стал олигархом. Константин Боровой. Эфир в 21:05

Константин Боровой и Валерия Новодворская, 2005 год

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В гостях у Леонида Велехова политик и бизнесмен Константин Боровой

В новом выпуске «Культа личности» – Константин Боровой, один из первых русских капиталистов-«форбсов», давно не капиталист и не «форбс».

Автор и ведущий – Леонид Велехов.

Эфир 13 апреля 2019 года в 21.05

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