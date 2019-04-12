Кремлевский агент свободы слова: в Сети спорят об Ассанже

Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа арестовали 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне, где он получил политическое убежище в 2012-м году, чтобы избежать ареста. Многих поразило, как он изменился за те семь лет, что не покидал стен посольства - в Сети седобородого Ассанжа сравнили с 72-летним патриархом Кириллом, Гэндальфом и Львом Толстым.

Лев Ганкин

посмотрел кадры задержания Ассанжа в Лондоне — ничего более грустного давно не видел. почему-то я совсем иначе представлял себе этот момент — из посольства Эквадора должен был выйти седовласый красавец-мужчина, с достоинством прошествовать в автозак, крикнув что-то типа "но пасаран!" стихийно собравшейся толпе своих сторонников... вместо этого я увидел глубокого старика 48 лет, которого тащат конвоиры, а он отчаянно брыкается. и, с одной стороны, всё понятно: и что жизнь у него много лет была не сахар (даже по Хамовникам два часа в день не погуляешь), и что шансов оказаться на свободе у него теперь уж точно нет. а главное, понятно, что жизнь совсем не обязана соответствовать твоим глупым романтическим проекциям. но почему-то всегда чувствуешь удивление и досаду, когда они в очередной раз расходятся с реальностью.

Ирико Дохикян

Посмотрела на Ассанжа, решила больше гулять и вообще из дома выходить

Многие комментаторы видят в уголовном преследовании Ассанжа покушение на свободу слова. Другие напоминают, что он не только раскрывал злоупотребления спецслужб в рамках проекта Wikileaks, но и сотрудничал с Кремлем; по той же причине в защиту Ассанжа сейчас выступает в том числе российский МИД.

Владимир Осечкин

Драма

Как человек стал сначала героем, а потом изгоем. История крутая, но дико трагичная в общем-то...

Анатолий Воробей

Если честно, не жалко Ассанжа.

Было б жалко на три года раньжа.

​Антон Орех

Человека, которые велел выдать Ассанжа, зовут Ленин. Ленин Морено, президент Эквадора. Ленин помог Америке. Ленин помог мировому империализма. И этот Ленин действительно живее всех живых

Илья Файбисович

Благодаря Ассанжу я узнал, что полное имя президента Эквадора — Ленин Больтер Морено Гарсес, и что его папа был большим любителем понятно кого, а вот у его мамы были иные предпочтения, но ее подвел ЗАГС: вместо Вольтера получился —

Сергей Шелин

Ленин-таки сдал Ассанжа в руки мучителей. Все-таки прав был Ломоносов. Если в одном месте одним арестом меньше (Серебренников), то в каком-то совсем другом должно стать одним больше.

Павел Лобков

Не в том посольстве искал убежища

Наталья Геворкян

7 лет они его прятали, между прочим, так что посольство он выбрал правильное. Видимо, достал и их

Олег Пшеничный

Ассанж ведь не убирал за своим котом в посольстве, ему были вынуждены сделать специальное предписание. Тут даже у Ленина терпение лопнет.

Павел Пряников

Ассанж – образцовый пример информационного кочевника, человека без Родины и без обязательств перед кем-либо – будь то общество, государство, этические нормы или его многочисленные женщины. Такой тип людей будет всё больше представлен в мире, а Ассанж просто опередил время.

Он и начинал свою жизнь как кочевник. Полоумные родители из бродячего цирка, потом жизнь в секте со своей мамашей, хакерство с юности как вариант переместиться из ужасного реального мира в виртуальный. Перемещение по всему миру, мелочные обиды на кого только можно.

Наша сущность, всех нас, конечно, очень сильно определяется условиями, в которых мы жили в детстве и юности. Психологи говорят, что если узнать подробно про жизнь человека в его 16-18 лет, то можно составить подробную карту его действий и характера. У Ассанжа в его 17 лет – разрыв с родственниками, первая хакерская группа, первый неудачный брак (в 16 лет!!!) и уже ребёнок (!!!).

Эль Мюрид

Арест Ассанжа, по-видимому, был неизбежен. Тем более, что к этому шло весь последний год. Враг государства №1 - это не шутка. Система неумолима.

Другой вопрос, что Ассанж сумел серьезно расшатать устойчивость информационной безопасности, и теперь власти любой страны вынуждены считаться с тем, что государственные секреты (а в реальности секреты правящих группировок) могут стать добычей не только конкурентов (что еще как-то в рамках системы), а вообще достоянием гласности - как то же "Панамское досье".

Тем не менее, сам Ассанж был очевидно обречен. И делом чести системы был его арест и возможно самый суровый приговор. Это уже мало изменит сложившуюся новую ситуацию, так что практической пользы от репрессий в отношении Ассанжа нет. Но здесь уже о пользе никто не думает - у мести свои понятия и законы.

Платон Беседин

Эквадор сдал Джулиана Ассанжа. Теперь он в лапах Скотланд-Ярда. О чём эта история? О том, что правда в мире, лежащем во лжи, никому не нужна. Ассанж разоблачил преступников – и те, кого он разоблачил, его в итоге победили. Теперь он сам главный преступник.

Но хуже другое – люди, которым Ассанж рассказал правду, лишь кивнули головами и пробормотали нечто вроде «ну да, ага…» Они в курсе, что военные преступники на свободе. Они в курсе, что человек, их раскрывший, в тюрьме. Ну и? Кому какое дело?

Правда не просто горька – она убийственно бесполезна. Лицемерие выплясывает на её погосте.

Мария Слоним

А скажите мне, мои либеральные друзья, вы бы так же ёрничали и шутили, если бы вдруг арестовали условного Навального, который с помощью единомышленника в условном ФСБ-ГРУ заполучил секретные документы спецслужб, из которых было бы видно, что в ходе операций российских военных они убивали/расстреливали мирных жителей, занимались неприглядными делами внутри страны, а потом укрылся в условном американском посольстве и выдан в конце концов российским властям?

Помню, как многие восхищались разоблачениями Викиликс (я в том числе), хотя и тогда были споры об этичности разглашений секретов спецслужб.

Слитые секретные документы были американские. А если бы речь шла о секретах российских спецслужб? Как бы мы отнеслись к "разоблачителю" и его действиям?

Кирилл Шулика

Ассанж угрожал национальной безопасности США ровно так же, как угрожали национальной безопасности России разоблачители Чепиги и Мишкина. В обоих случаях стали известны имена агентов. Я замечу, что в России за это никого не привлекали. Хотя были и взломанные базы, и прочие вещи. И вот я могу сказать, что в России поступили правильно. Хотя я понимаю, почему так поступили и почему решили не разжигать. Конечно, тут нет никакого шпионажа, ибо цель была не передать информацию врагам, а опубликовать ее. А что касается взломов и прочего, то если полученная информация касается преступлений и нарушений прав человека, то никакого наказания не должно следовать. Потому что любое общественное расследование как минимум на грани нарушения закона. Как минимум... Если карать за подобные действия, оно будет означать противодействие самому институту общественного расследования.

Нуне Барс

настало время испытания: выдержит ли западный мир экзамен на неприкосновенность свободы слова

Олег Козырев

Арест Джулиана Ассанжа - это позор для западной демократии.

В принципе это глобальная проблема всех демократических стран, которые не дали военным, работникам спецслужб никакого шанса протестовать против преступлений против человечности, с которыми им доводится сталкиваться по службе. Я считаю, что ограничения гражданских прав для военных и работников спецслужб должны быть отменены. У них должно быть право напрямую обращаться в суды, к прессе, к людям для обнародования тех фактов из жизни силовых ведомств, которые являются неприглядными, нарушающими права и свободы человека.

Более того, преследуются и журналисты, создавшие платформы для обнародования такого рода информации.

У силовиков и так есть монополия на применение силы, на пытки, на много чего еще. У них не должно быть монополии на информацию о своих преступлениях.

Екатерина Винокурова

Реакции на Ассанжа, конечно, это просто дико круто.



Тут просто история с тем, что А все же должно быть равно А, а после него в русском алфавите идет Б, а в латинском В.



Если вы допускаете, что общественно значимая информация может быть добыта незаконными методами, то в таком случае для вас допустима и Викиликс, и утечка панамских офшоров, и покупка черных баз по внутренним перелетам граждан России, и покупка баз российских загранпаспортов и тд. Кстати, тогда же для вас в зоне допустимого, скорее всего, будут и русские хакеры, и «Шалтай».



Если для вас недопустимо добывание информации незаконными методами, то да, вы можете говорить, что «По Ассанжу тюрьма плачет», но тогда для вас «тюрьма плакать» должна и по всем вышеперечисленным кейсам.



Если вы занимаете промежуточную позицию «допустимо, если это не ставит под угрозу жизни военных в горячих точках», то для вас Ассанж оказывается в «серой зоне», а вот в зоне за красной чертой оказывается известная публикация списка сотрудников ГРУ.



Наконец, можно занять еще одну позицию. «Я всегда за своих», «Я оправдываю любые действия Кремля/Вашингтона/Монако». Но тогда вы - защитник конкретных лиц, а не, к примеру, принципа демократии, свободы слова или законности.



Драма истории Ассанжа в том, что он сделал примерно то, за что при этом в тех же Штатах вручают премии «за борьбу за свободу слова» вне зависимости от его мотивов.



Ну а идея одного из фанатов единого безальтернативного лидера оппозиции, что за факт работы на РТ человека в США надо сажать в тюрьму - это и вовсе просто круто. Именно перед такими людьми по другую сторону баррикад я всегда выступала против ограничения работы в России любой иностранной прессы.

Александр Горбачев

Ассанжа по итогу обвиняют в том, что он общался с Челси Мэннинг. которая, напомню, сейчас опять в тюрьме, потому что отказалась давать показания по делу против Wikileaks. видимо, его выдадут США, хотя многие поняли заявление президента Эквадора так, что Британия им гарантировала, что в США Ассанжа не экстрадируют.

какая-то исключительно выпуклая история; похоже, по итогу чувак был прав во всем. а виноват все равно будет Путин.

Никита Исаев

Арест Джулиана Ассанжа когда-то должен был состояться. Я нейтрально отношусь к этому герою, вскрывшему секрет Полишинеля относительно деятельности спецслужб США и иных. Просто гарантом его относительной свободы было некий анахронизм - международное право, и государство Эквадор. Боюсь, что подобная судьба ждёт и уже позабытого Сноудена. Ибо международного права уже особого-то и нет, но Россия это, разумеется, не Эквадор. Но Россия весьма небезуспешно стремится им стать.

Константин Косачев

Задержание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне, безусловно – долгожданный акт мести со стороны тех, чьи неблаговидные дела раскрывал разоблачительный интернет-ресурс. Понятно, что на Эквадор оказывалось мощнейшее давление все эти годы, а против самого Ассанжа было специально заведено «сексуально-политическое» дело в суде Швеции, в реальной подоплеке которого – то есть в преследовании со стороны США – мало кто сомневается.

Президент Эквадора Ленин Морено заверяет, что получил от Великобритании гарантии того, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где его могут подвергнуть пыткам или смертной казни. Однако именно такая страна – а именно: США – более всего и хочет получить Ассанжа в свое полное распоряжение, чтобы учинить над ним показательную расправу: мол, вот что будет с каждым, кто посмеет говорить правду о темных делах США.

Безусловно, ситуация весьма прискорбная. Ибо можно быть абсолютно уверенным, что мировая правозащитная машина, как по команде включающаяся, когда дело касается тех, кого Запад «назначает» борцами за права и свободы, вроде Закаева, Сенцова или Магнитского, в данном случае стыдливо отвернется. Так что ждем процесса над свободой слова.

Максим Войтенко

А вообще история с выдачей Ассанжа показала, что главная демократия планеты весьма злопамятна. Эдак они и Сноудена поймают через лет 20, если он решится покинуть Россию. Об Ассанже уже и забыли почти. Он лет семь жил фактически в тюрьме - не покидал территорию эквадорского посольства в Лондоне. Все уже перестали спорить, чей проект Викиликс. И вот нате.

Егор Холмогоров

Ленин выдал Ассанжа.

Логично.

Ленин при этом заявил, что получил гарантии Британии, что Ассанжа не выдадут в США, где ему грозит смертная казнь.

Британия намеревается экстрадировать Ассанжа в США.

Снова логично.

В тот же день армия в Судане свергла Башира, считаемого вроде как другом Кремля.

Два знаковых события в один день проясняют смысл недавней статьи в Тайм про сеть тираний создаваемую Путиным.

Смысл статьи был в том, чтобы тут же отчитаться, что вот, смотрите, мы громим Путина по всем фронтам. Иначе эту демонстративную синхронность понять трудно.

Антон Крылов

У Ассанжа, похоже, теперь выбор простой: или пожизненное, или признание того, что он работал под чутким руководством лично В.В. Путина. А возможно, и выбора нет - придётся и признаться, и сидеть.

Александр Фельдман

«Рука “демократии” сжимает горло свободе», — заявила на своей странице в фейсбук официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Но нет, она комментировали совсем не принятый депутатами Госдумы во втором чтении законопроект о «суверенном интернете», который, по мнению экспертов, позволит блокировать любую неугодную властям информацию. Она комментировала задержание в Лондоне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

В России-то со свободой распространения информации — всё в порядке: коррупционные расследования «не блокируют», за лайки и репосты «не сажают», госзакупки и имущество важных чиновников «не засекречивают» (можно продолжать долго). Поэтому Мария Захарова имеет полное право возмущаться из-за происходящего в Лондоне беспредела!

Алексей Лапшин

Хотя Джулиан Ассанж похоже в последнее время не слишком хорошо ориентировался в политической реальности или метался от отчаяния, его задержание, несомненно, является политическим преследованием и местью . Кремлёвские СМИ лицемерят, когда изображают возмущение выдачей основателя WikiLeaks британской полиции эквадорским посольством. Не этим пропагандистам говорить о всеобщем лицемерии. В России деятельность человека подобного Ассанжу очень быстро бы пресеклась. Тем не менее, его задержание действительно вписывается в мировой тренд сворачивания свободы слова. К тому же происходит нивелирование понятия "политическое убежище". Выражение одобрения этого события только на том основании, что разоблачения WikiLeaks якобы подрывали мировой порядок - крайне тенденциозны. Они как раз делали его немного чище.

Михаил Берг

Сожалею, конечно, что Ассанж вольно или невольно контачил с путинскими спецслужбами, я не вижу сферы, в которой бы сотрудничество с российским государством сохраняло благородный отлив на свету. Понятен мне и семейный конфликт между присягой и чувством справедливости, хотя это больше касается Брэдли Мэннинга, а Ассанжа разве что вынужденное раскрытие имён дипломатов. Но в любом случае в наше сытое, покрытое бархатной ряской скуки и гедонизма время примеров такой бескомпромиссной борьбы против преступлений спецслужб и их желания следить за всем, что шевелится, в том числе в штанах, трудно сыскать.

Его амбициозность, его взгляды и прочее имеет значения гарнира. Он, в общем и целом, боролся за тебя, меня и того парня, и если среди ветров в его паруса попадала горячая струя жажды славы, то бог в помощь вам, друзья мои. Среди моих знакомых профессорских семей не знаю никого, кто бы Ассанжа осуждал, дочка знакомых писала сочинение в десятом классе о самом важном человеке твоей жизни - о нем. И если он забывал от обилия чувств или высокомерия надеть презик, или не всегда вовремя менял трусы, пахнущие чем-то вроде <мочи> козла, и вообще чавкал и был неуступчив с друзьями, то это дабы не рисовали от дурости ореол вокруг башки, не рифмующейся с лавром.

Если же его выдадут Америке, то это - не считая мучений человека, если их можно не считать - лишь к общественному благу, потому что только обострит дискуссию в обществе по поводу рамок для спецслужб и их претензий все, что попадает в руки, превратить в подобие полицейского государства. Хорошо, что это зеро выпало надотепе Трампу, и хорошо, что Обама, пошедший, увы, на поводу параноиков из разведки, не успел испачкать подол. А так - Овод, в обоих смыслах.

Тем временем те, кто Ассанжу не сочувствует, ждут новых разоблачений.

Леонид Швец

Ассанжа взяли за жопу. Это будет крутое кино.

Сергей Митрофанов

Многое станет известно!

Александр Коляндр

У меня нет никаких тёплых чувств к Ассанжу, извините. Но хотелось бы максимально честного суда по экстрадиции. Заодно, полагаю, мы узнаем всякое интересное о российских действиях. Впрочем, детали о российской внешней активности придут теперь и из Судана.