Суд в Лондоне признал основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, арестованного утром 11 апреля в посольстве Эквадора, виновным в неявке в суд в 2012 году. Об этом сообщает ABC News.

В 2010 году Ассанж, обвинявшийся в сексуальном насилии в Швеции, был арестован в Лондоне и освобожден под залог. В 2012 году он скрылся в посольстве Эквадора, чем нарушил условия освобождения.

По этому делу ему грозит до 12 месяцев тюрьмы. Приговор будет вынесен в мае.

В этом же месяце суд рассмотрит вопрос о его экстрадиции в США. Там его обвиняют во взломе компьютерных систем — говорится в сообщении, опубликованном в четверг министерством юстиции страны. Обвинение относится к 2010 году. Утверждается, что Ассанж оказал помощь информатору WikiLeaks военнослужащей Челси Мэннинг в доступе к секретной информации Пентагона. По этому обвинению ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ассанж был арестован в четверг в посольстве Эквадора в Лондоне, где он жил с 2012 года, когда получил убежище в латиноамериканской стране. Ассанж не мог покинуть посольство, поскольку в Британии был выдан ордер на его арест в связи с нарушением им условий освобождения под залог по делу об экстрадиции в Швецию. С тех пор уголовное дело в Швеции против Ассанжа закрыли, однако британский ордер оставался в силе.