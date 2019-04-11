Подрядчик Кремля по продвижению в телеграм-каналах, бывший пресс-секретарь провластного движения "Наши" Кристина Потупчик получила медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Церемония вручения государственных наград прошла в среду в закрытом режиме.
О награждении Потупчик рассказывает РБК со ссылкой на два источника. Сама она медаль комментировать изданию не стала. Кроме бывшего пресс-секретаря наших различные правительственные награды в ходе церемонии получили певец Стас Михайлов, бывший доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, ряд других доверенных лиц, чиновники и политики.
В ноябре 2018 года Потупчик была названа одним из основных подрядчиков Кремля в мессенджере Telegram в расследовании издания "Проект". В тексте утверждалось, что несмотря на то, что мессенджер заблокирован в России, Кремль почти полностью захватил власть в телеграм-каналах, пишущих про политику и новости.
Потупчик стала известна в середине 2000-х годов как пресс-секретарь прокремлёвского движения "Наши". Активистов движения обвиняли в нападениях на оппозиционных политиков и журналистов и провокациях против них. Оно прекратило свою активность после событий декабря 2011 года, после многотысячных акций протеста против фальсификаций выборов и отставки идеолога прокремлёвской молодёжной политики Владислава Суркова.
- Один из руководителей "Наших" — комиссар Мария Дрокова была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени в мае 2007 года. Вскоре после этого она уехала в США, где стала венчурным инвестором и получила вид на жительство, политику она сейчас не комментирует.
- Основанием для награждения медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" служат деяния награждаемого, направленные на развитие различных отраслей хозяйства страны, а также за вклад в поддержание обороноспособности Отечества.
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