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Грязь и вонь подмосковного Кучина

Грязь и вонь подмосковного Кучина
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В Подмосковье активисты утверждают, что на закрытый полигон твёрдых бытовых отходов "Кучино" продолжают возить мусор. Власти выступили с опровержением, заявив, что машины, зафиксированные камерами видеонаблюдения, везли пластиковые отходы на перерабатывающее предприятие. Полигон был закрыт в июне 2017 года после прямой линии с Владимиром Путиным. Рекультивация "Кучино" началась в марте 2018 года. На свалке смонтирована система дегазации и установлен высокотемпературный факел, который обезвреживает свалочный газ. Местные жители уверены, что работы ведутся с нарушениями. Они жалуются на невыносимый запах и грязные стоки со свалки, которые топят участки и попадают в водоёмы.

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