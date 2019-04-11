Лучшей репортажной фотографией года стал снимок с обыском мигранта на границе США

В Амстердаме состоялась церемония вручения престижной премии World Press Photo. Лучшей репортажной фотографией года стал снимок лауреата Пулитцеровской премии американца Джона Мура.

На нём американский пограничник обыскивает мигранта Сандру Санчес из Гондураса на глазах у её малолетней дочери.

Премию за лучшую фотоисторию получил голландец Питер тен Хупен за репортаж с караваном мигрантов, который двигался в сторону США.

Награда за лучшую видеоисторию также была отдана сюжету с нелегальными мигрантами, пытающимися прорваться через границу США и Мексики.

В 2018 году на границе США обострился кризис с нелегальными мигрантами из стран Латинской америки. Борьба с нелегалами и строительство стены на южной границе были одними из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Конгресс не выделил президенту необходимых средств для строительства заградительного барьера, после чего он ввёл на границе с Мексикой чрезвычайное положение, что позволило финансировать строительство стены из бюджета Пентагона и других ведомств.​