Минск пригрозил остановить транзит российской нефти

Белоруссия ограничит или перекроет прокачку российской нефти в связи с ремонтом нефтепровода "Дружба". Об этом после совещания у президента Александра Лукашенко сообщил вице-премьер Игорь Петришенко, передает БелТА.

По словам белорусского министра, специалисты призывали закрыть на ремонт нефтепровод, которому уже более полувека, ещё полтора года назад, но тогда было принято решение не подводить партнеров, не перекрывать транзит российской нефти. Нынешнюю необходимость остановить или ограничить работу нефтепровода "Дружба" вице-премьер связал с требованиями экологии и "зеленой экономики". Сколько продлится ремонт, специалисты еще не определили.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил действия Москвы, которая закрывает российский рынок для ряда белорусских товаров, с санкциями. "Там уже обнаглели настолько, что начинают нам выкручивать руки", – заявил белорусский лидер.Лукашенко призвал правительство остановить нефтепровод на ремонт, если это действительно требуется, и не учитывать интересы российской стороны.

В российской компании "Транснефть" заявили, что состояние нефтепровода "Дружба" удовлетворительное. Там признали, что в трубах имеются некоторые дефекты, однако они не требуют аварийной остановки, чтобы их ликвидировать. "Транснефть" готова помочь белорусским коллегам в ремонте.

В Кремле отметили, что у Москвы и Минска "нет окончательного понимания" по некоторым вопросам, но "никакие санкции Россия не вводит".

10 апреля Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на поставки яблок и груш из Белоруссии из-за поддельных фитосанитарных сертификатов. Ведомство также критикует Минск за то, что в Россию продолжают поступать продукты из Европы, попавшие под продовольственное эмбарго.