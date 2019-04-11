Президент Лукашенко обвинил Россию в "выкручивании рук"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил действия Москвы, котораязакрывает российский рынок для ряда белорусских товаров с санкциями."Там уже обнаглели настолько, что начинают нам выкручивать руки", - цитирует Лукашенко агентство "Белта".

В этой связи он напомнил о ситуации с аварийным состоянием нефтепроводов, которые идут через Белоруссию. Полутора года назад белорусские власти провели их ремонт, не перекрывая поставки, чтобы Россия не понесла убытки.

Однако Москва не отвечает на доброе отношение Минска и закрывает свой рынок для белорусских продуктов, заявил Лукашенко. "Добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом", - заявил Лукашенко. Он добавил, что Белоруссию "бьют в левую щеку", а она "подставляет правую".

Накануне Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на поставки яблок и груш из Белоруссии из-за поддельных фитосанитарных сертификатов.

Это не первый случай, когда ведомство принимает подобные меры. Россельхознадзор также критикует Минск за то, что в Россию продолжают поступать продукты из Европы, попавшие под продовольственное эмбарго.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "чепухой" разговоры о том, что Россия "кормит" Белоруссию. По словам Лукашенко, действия России привели к тому, что Минск вынужден расширять сотрудничество с Западом: "Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно", – сказал Лукашенко. При этом президент Белоруссии отметил, что, если бы экономические отношения с Россией были "нормальными", не было бы необходимости и в договорённостях с ЕС.