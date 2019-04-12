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Полиция Эквадора задержала соратника Джулиана Ассанжа

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Полиция Эквадора задержала соратника основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо не назвала его имени, сообщив, что он задержан в "следственных целях".

По информации Associated Press со ссылкой на источник в правительстве, задержанный – разработчик программного обеспечения из Швеции Ола Бини. Его остановили в аэропорту Кито при попытке вылететь в Японию.

Эквадорские власти подозревают его в попытках дестабилизировать ситуацию в стране, а также контактах с бывшим министром иностранных дел Рикардо Патиньо.

Глава МВД Эквадора также рассказала о том, что правоохранительные органы ведут наблюдение за двумя предполагаемыми российскими хакерами, которые также могут быть связаны с Ассанжем.

Ассанж был арестован 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне, где он жил с 2012 года, когда получил убежище в этой латиноамериканской стране. Основателя Wikileaks обвиняют в нарушении условий освобождения под залог в 2012 году. В Великобритании ему грозит год тюрьмы, а также экстрадиция в США, где ему предъявлены обвинения в краже секретных правительственных документов.

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