Порошенко и Зеленский поругались в эфире из-за даты дебатов

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" пригласил своего соперника на выборах, шоумена Владимира Зеленского приехать в студию и устроить дебаты. С Зеленским связались по телефону. В ответ Зеленский заявил, чтоне может приехать, так как находится в Париже, где у него 12 апреля запланирована встреча с французским президентом Эммануэлем Макроном, о чём Порошенко прекрасно осведомлен.
После этого кандидаты в президенты Украины вступили в словесную перепалку, перебивая друг друга. Порошенко требовал не перебивать его, потому что так положено во время дебатов, а Зеленский несколько раз повторил, что разговаривать он сегодня не намерен, а дебаты пройдут на стадионе "Олимпийский" в Киеве. После чего сказал "до свидания" и повесил трубку.
Руководство частного украинского телеканала "1+1" заявило, что подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко за то, что он "ворвался в эфир без приглашения", пользуясь статусом главы государства. Об этом сообщил генеральный директор группы "1+1 Media" Александр Ткаченко, передаёт УНИАН.
Пока неясно, когда и где состоятся дебаты кандидатов перед вторым туром выборов, который назначен на 21 апреля. Пётр Порошенко пригласил Зеленского на стадион "Олимпийский" в Киеве 14 апреля, а Зеленский Порошенко – на тот же стадион 19 апреля. Против самой идеи проводить дебаты на стадионе выступает ЦИК. Там указывают, что в соответствии с законодательством кандидаты должны встретиться в студии Национального общественного телевидения.
Накануне глава телекомпании Зураб Аласания сообщил на своей странице в фейсбуке, что дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского пройдут 19 апреля в студии Национальной общественной телекомпании.
В случае, если оба кандидата проигнорируют дебаты, на телеканале будет показан документальный фильм об Амстердаме с бегущей строкой с извинениями в связи с тем, что кандидаты в президенты Украины не явились на дебаты, сказал Аласания. Участие в дебатах включением через телемост исключено, поскольку это не предусмотрено их форматом, отметил глава Национальной общественной телекомпании.
В первом туре выборов президента Украины, состоявшемся 31 марта,Владимир Зеленский получил более 30 процентов голосов, Порошенко около 16.
По опросам перед вторым туром выборов, Зеленский опережает своего соперника.
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