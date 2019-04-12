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Суд продлил до 14 июля домашний арест Майклу Калви

Майкл Калви

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Басманный суд Москвы продлил до 14 июля срок домашнего ареста главе инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви.

Ранее адвокаты Калви попросили суд отпустить их подзащитного под подписку о невыезде или залог в 5 миллионов рублей. Сам американский бизнесмен также отметил, что подписка о невыезде "сможет удовлетворить задачи следствия".

Накануне суд согласился по ходатайству следствия перевести обвиняемого в мошенничестве главу инвестиционного фонда Baring Vostok из следственного изолятора под домашний арест. Прогулки подсудимому не разрешили.

Сам Калви пообещал соблюдать все условия домашнего ареста и заявил, что для него бегство из России в связи с уголовным дело будет равносильно признанию вины и самоуничтожению.

За освобождение главы Baring Vostok ранее высказались бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Яндекса" Аркадий Волож, глава Роснано Анатолий Чубайс и ряд других предпринимателей.

Майкла Калви задержали 15 февраля. По версии следствия, он организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиарда рублей из банка "Восточный". Калви обвинения отвергает. Он назвал их ложью и связал с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и другим акционером Артёмом Аветисяном.

Baring Vostok – крупнейшей фонд, инвестирующий в российский интернет-бизнес. Он участвовал в финансировании большинства успешных российских интернет-стартапов.

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