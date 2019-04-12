Суд продлил до 14 июля домашний арест Майклу Калви

Басманный суд Москвы продлил до 14 июля срок домашнего ареста главе инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви.

Ранее адвокаты Калви попросили суд отпустить их подзащитного под подписку о невыезде или залог в 5 миллионов рублей. Сам американский бизнесмен также отметил, что подписка о невыезде "сможет удовлетворить задачи следствия".

Накануне суд согласился по ходатайству следствия перевести обвиняемого в мошенничестве главу инвестиционного фонда Baring Vostok из следственного изолятора под домашний арест. Прогулки подсудимому не разрешили.

Сам Калви пообещал соблюдать все условия домашнего ареста и заявил, что для него бегство из России в связи с уголовным дело будет равносильно признанию вины и самоуничтожению.

За освобождение главы Baring Vostok ранее высказались бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Яндекса" Аркадий Волож, глава Роснано Анатолий Чубайс и ряд других предпринимателей.

Майкла Калви задержали 15 февраля. По версии следствия, он организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиарда рублей из банка "Восточный". Калви обвинения отвергает. Он назвал их ложью и связал с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и другим акционером Артёмом Аветисяном.

Baring Vostok – крупнейшей фонд, инвестирующий в российский интернет-бизнес. Он участвовал в финансировании большинства успешных российских интернет-стартапов.