Суд перевёл главу Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд Москвы в четверг согласился перевести обвиняемого в мошенничестве главу инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви из следственного изолятора под домашний арест. Об этом сообщают российские информационные агентства.

Новую меру пресечения для Калви избрали на срок до 13 апреля, то есть до ближайшей субботы. Прогулки подсудимому не разрешили.

О том, что следствие ходатайствует о переводе Калви под домашний арест, стало известно накануне. Сегодня на суде это предложение поддержала прокуратура. Не возражал против него и представитель потерпевшей стороны.

Сам Калви пообещал соблюдать все условия домашнего ареста и заявил, что для него бегство из России в связи с уголовным дело будет равносильно признанию вины и самоуничтожению. "Вся моя жизнь – в России", – цитирует подсудимого агентство "Интерфакс".

Калви также в очередной раз заявил о своей невиновности и подчеркнул, что его арест стал результатом бизнес-спора. "То, что должно разрешаться в открытом коммерческом суде, стало предметом уголовного преследования", – подчеркнул Майкл Калви.

За освобождение главы Baring Vostok ранее высказались бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Яндекса" Аркадий Волож, глава "Роснано" Анатолий Чубайс и ряд руководителей интернет-компаний. Против его ареста выступил глава банка ВТБ Андрей Костин.