Калужские правозащитники выиграли суд, в котором оспаривали внесённые в областную программу переселения соотечественников ограничения по возрасту. Об этом сообщила председатель калужского отделения общественного движения "За Права Человека" Татьяна Котляр.

С 2016 года в госпрограмму перестали принимать людей, достигших пенсионного возраста, который тогда составлял 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Такие ограничения на получение помощи при переселении соотечественников правозащитники выявили в 11 областных госпрограммах из 63-х.

На таком основании власти отказали в помощи гражданке Украины – 55-летней учительнице английского языка, бежавшей из Луганска. Правозащитники обжаловали "критерии несоответствия" в областной программе – сначала в областном суде, который иск отклонил, а затем, на этой неделе, в Верховном суде.

По словам консультанта движения "За Права Человека" Евгения Ихлова, Верховный суд истребовал пояснительную записку к изменению в региональную программу и признал незаконной содержащуюся в ней дискриминацию по возрасту. Это решение распространяется и на остальные 10 регионов, где есть такие ограничения.