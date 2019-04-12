В Словакии бывший военный сознался в убийстве журналиста Куцияка

Бывший словацкий военнослужащий Мирослав Марчек сознался в убийстве журналиста Яна Куцияка и его невесты Мартины Кушнировой. Об этом сообщил портал aktuality.sk, на который работал Куцияк.

Журналист и его невеста были застрелены 25 февраля 2018 года в собственном доме в 65 километрах к востоку от Братиславы. В последнем материале, над которым Куциак работал перед смертью, он расследовал связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянкой мафией. Неоконченная статья Куцияка была опубликована уже после его убийства.

По делу об убийстве были задержаны и позже арестованы четыре человека, в том числе Мирослав Марчек.

Заказчиком преступления следствие считает бизнесмена-мультимиллионера Мариана Кочнера. В числе прочего Ян Куцияк расследовал мошеннические схемы с дотациями ЕС на развитие сельского хозяйства в Словакии, в которых участвовали компании Кочнера.За год до убийства Куцияк сообщал властям о слежке и поступающих от Кочнера угрозах, однако никаких мер принято не было.

Убийство Яна Куцияка и посмертная публикация его статьи вызвали массовые антиправительственные демонстрации, которые привели к отставке премьер-министра страны Роберта Фицо.