В Словакии прокуратура установила: убийство журналиста было заказным

Убийство журналиста Яна Куциака было заказным, заявили в прокуратуре Словакии в понедельник, 1 октября. Заказчик заплатил за него 70 тысяч евро, из них 50 тысяч – наличными, а остальные в виде "прощения долга" исполнителю.

Деньги предполагаемому исполнителю преступления – Томашу С. дала 44-летняя предпринимательница Алена Ж., заявляют прокуроры. О происхождении этих денег пока не сообщается. Адвокат семьи Куциак Даниэль Липсиц заявлял, что женщина, передававшая деньги исполнителю заказа, скорее всего, была посредником, сообщает издание Aktuality.sk

Прокуратура Словакии исходит из того, что все четверо задержанных 27 сентября по этому делу – причастны к преступлению. Суд отправил их под арест.

Ян Куциак и его невеста были застрелены 25 февраля 2018 года в собственном доме в 65 километрах к востоку от Братиславы. В последнем материале, над которым Куциак работал перед смертью, он расследовал связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией.

Это убийство вызвало протесты в стране, которые привели к отставке правительства Роберта Фицо, двух его помощников, главы МВД, а также министра культуры.