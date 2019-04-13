Новое равноправие. Эфир в 18:00

Откуда берутся протесты и как учесть интересы меньшинств, не обидев большую часть граждан, обсуждают координатор программы Демократия Фонда Бёлля в России Нурия Фатыхова, студент МГУ Илья Львов, профессор МВШСЭН Григорий Юдин, а также студенты Школы Философии НИУ ВШЭ и студенты-политологи Шанинки.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 13 апреля в шесть часов вечера.