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Рожденные после СССР

Новое равноправие. Эфир в 18:00

Ленин и Колдер. Леонид Соков

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Откуда берутся протесты и как учесть интересы меньшинств, не обидев большую часть граждан

Откуда берутся протесты и как учесть интересы меньшинств, не обидев большую часть граждан, обсуждают координатор программы Демократия Фонда Бёлля в России Нурия Фатыхова, студент МГУ Илья Львов, профессор МВШСЭН Григорий Юдин, а также студенты Школы Философии НИУ ВШЭ и студенты-политологи Шанинки.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 13 апреля в шесть часов вечера.

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