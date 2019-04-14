Жизнь взаймы. Эфир в 18.05

Россия в современном романе о ХХ веке: величие или ничтожество, патриотизм или космополитизм, эмиграция или коллаборация с властью? Роль спецслужб в политической истории ХХ века. Гибридные методы борьбы и пропаганды.

История человека российского в ХХ веке: три волны эмиграции. Почему Андрея Иванова интересуют 1946 и 1968 годы, и как он реконструирует это время? Человек в момент выбора: лагеря перемещенных лиц 1945-47 годов, ‘железный занавес’ времен холодной войны, студенческая революция 68-го. Советский Союз как победитель нацизма и новый диктаторский режим. Частная биография против государственного нарратива.

“Обитатели потешного кладбища”: книга памяти, исторический роман, детектив, лав-стори. Гайто Газданов, Борис Поплавский, Владимир Набоков как вдохновители Андрея Иванова. Европейская проза ХХ века (Джойс и Пруст), французский нуар и “черная” проза Селина.

Обсуждают историк Константин Львов и писатель, критик Александр Чанцев. В записи автор романа Андрей Иванов, а также философ и социолог Александр Тарасов, литературовед Ирина Белобровцева, историк литературы, архивист Олег Коростылёв (заместитель директора ИМЛИ РАН).

Ведет программу Елена Фанайлова

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05