Лунгин поспорил с Мединским на просмотре фильма "Братство"

Министерство культуры России выдаст прокатное удостоверение фильму режиссёра Павла Лунгина "Братство" о войне в Афганистане, однако премьера будет перенесена с 9 мая на другой день. Таковы итоги специального просмотра фильма в Минкульте - пишет в твиттере присутствовавший на нём главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков. Эту же информацию подтвердил агентству "Москва" сам Лунгин: "Министр <культуры Владимир Мединский> меня заверил, что фильм выйдет, но может 10-12 или наоборот — 7 мая. Это мы будем обсуждать с прокатной компанией. Но главное, что фильм мы отстояли", — сказал Лунгин.

Сомнения относительно прокатной судьбы фильма "Братство" появились после того, как его подверг резкой критике, обвинив в антипатриотизме, замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов. Он заявил, что с помощью "Братства" нельзя "воспитывать молодежь, чувство патриотизма". Появилось и обращение к Владимиру Путину с призывом запретить фильм от организации Ветеранов специальной разведки «Спецназ-АС».

Сам Лунгин говорил, что тема фильма "Братство" - "непарадный героизм". Ранее на этой неделе сообщалось, что минкульт выдал прокатное удостоверение фильму, однако затем стало известно, что решение отложили до показа 12 апреля.

После показа, отвечая на критические замечания Владимира Мединского и депутатов Госдумы, Лунгин выступил в защиту своего фильма. Он обвинил его критиков в стремлении лакировать действительность и навязать молодёжи свой взгляд на мир. Видео выступления режиссёра опубликовал в твиттере Ремчуков.

"Мне жаль, что министр считает этот сценарий ошибкой. Это нарыв. И Чеченская война это нарыв. И мы все, похоже, про это не говорим, и это гниёт внутри. Вы говорите как политический работник. Жизнь не состоит из политической работы. Времена изменились. С молодёжью надо говорить тем языком, которым я умею говорить, а не вы. Потому что если бы всё было, как вы говорите, то мы бы не вышли тогда из Афганистана, и Советский Союз бы не распался через год после этого. Потому что ваш язык оказался барабанной дробью, которую молодёжь не слышит. <...> Хватит хотеть, чтобы вас хвалили. Хватит хотеть, чтобы вас облизывали. Не надо, чтобы молодёжь была как вы. Пусть она будет другая. Не хочу, чтобы она был как я. Пусть она будет лучше. Дайте ей жить в будущем. Что вы макаете её в прорубь?! Снова и снова! Я вас буду воспитывать!" - сказал Лунгин.