Ярославский сайт 76.ru заблокирован за новость о надписи в адрес Путина

Роскомнадзор заблокировал сайт ярославского издания 76.ru из-за новости о грубой надписи на здании областного управления МВД про президента Владимира Путина, рассказала «Медиазоне» главный редактор издания Ольга Прохорова.

Согласно данным на сайте Роскомнадзора, ссылка на эту новость включена в реестр запрещенных сайтов на основании решения Генпрокуратура от 11 апреля. В решении же речь идет о статье 15.1 федерального закона «Об информации», в которой прописаны основания для блокировок и их механизм.



Журналисты издания продолжат работу и будут публиковать свои материалы в соцсетях 76.ru, говорится в сообщении "Медиазоны".



10 апреля, Роскомнадзор заблокировал еще одно ярославское издание "Яркуб". Поводом для блокировки стала новость о попытке самоубийства подростка с аутизмом. Однако в издании предположили, что реальная причина блокировки — отказ удалить ту же новость о надписи про Путина, чего требовал Роскомнадзор.



1 апреля «Яркуб» рассказал, что надзорное ведомство требовало от ярославских изданий удалить новости о розыске полицией человека, оставившего на здании УМВД надпись, которая грубо называла президента геем. Несколько изданий выполнили это требование, но «Яркуб» и 76.ru отказались.