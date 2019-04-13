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Вновь задержаны трое лидеров протестов в Ингушетии

Акция в Магасе 26 марта

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В Нальчике перед выходом из спецприёмника после отбытия административного ареста были вновь задержаны трое лидеров протестов в Ингушетии. Как сообщает "Медиазона" со ссылкой на правозащитников, это старейшина Ахмед Барахоев, председатель общественного движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев и его заместитель Муса Мальсагов.

Все трое отбыли 10 суток административного ареста по делу об организации акции без подачи уведомления - в связи с акцией протеста в Магасе в конце марта.

Однако, по данным адвокатов, Мальсагов и Чемурзиев стали подозреваемыми по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и применении силы к представителю власти - сообщает "Кавказский узел". В чём обвиняют Барахоева - пока не известно.

Во время акций протеста в Ингушетии против изменения границы республики с Чечнёй 26 и 27 марта произошли столкновения между некоторыми участниками демонстраций и сотрудниками правоохранительных органов. После этого Следственный комитет возбудил уголовные дела, по которым ранее уже были арестованы девять человек.

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