В Нальчике перед выходом из спецприёмника после отбытия административного ареста были вновь задержаны трое лидеров протестов в Ингушетии. Как сообщает "Медиазона" со ссылкой на правозащитников, это старейшина Ахмед Барахоев, председатель общественного движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев и его заместитель Муса Мальсагов.

Все трое отбыли 10 суток административного ареста по делу об организации акции без подачи уведомления - в связи с акцией протеста в Магасе в конце марта.

Однако, по данным адвокатов, Мальсагов и Чемурзиев стали подозреваемыми по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и применении силы к представителю власти - сообщает "Кавказский узел". В чём обвиняют Барахоева - пока не известно.

Во время акций протеста в Ингушетии против изменения границы республики с Чечнёй 26 и 27 марта произошли столкновения между некоторыми участниками демонстраций и сотрудниками правоохранительных органов. После этого Следственный комитет возбудил уголовные дела, по которым ранее уже были арестованы девять человек.