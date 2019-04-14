Зеленский утверждает, что против него готовили провокацию с анализами

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что отказался во второй раз сдавать медицинские анализы, к чему его призывал его соперник - действующий президент Пётр Порошенко - поскольку опасался провокации в свой адрес.

В интервью YouTube-каналу "Новини України" Зеленский сказал, что получил информацию о провокации, якобы готовившейся на стадионе "Олимпийский", где Порошенко сдавал на этой неделе анализы экспертам организации VADA (речь идёт о волонтёрской антидопинговой организации, а не Всемирном антидопинговом агентстве WADA).

Ролик с интервью впоследствии был удалён с YouTube-канала, однако остался в Сети, в том числе на ресурсах, созданных в поддержку Зеленского.

Сам Зеленский ранее предложил Порошенко сдать анализы, чтобы развеять слухи о том, что кто-либо из кандидатов употребляет наркотики или злоупотребляет алкоголем. После первой процедуры возникли вопросы к независимости клиник, принимавших анализы. Порошенко согласился сдать анализы ещё раз, а Зеленский отказался.

Команда шоумена ранее обвинила штаб Порошенко в "чёрном пиаре" против Зеленского - в частности, распространении от его имени газет, в которых была обещана всеобщая мобилизация мужчин и женщин в армию в случае победы Зеленского на выборах. Ранее полиция открыла уголовное дело по факту распространения ролика, на котором фигуру Зеленского сбивает грузовик. Сторонники Порошенко, в свою очередь, потребовали проверить эпизод сериала "Слуга народа", в котором персонаж, которого играет Зеленский, стреляет по депутатам Верховной Рады.

Владимир Зеленский дал интервью в Париже, где в пятницу он встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Пётр Порошенко накануне призвал его вернуться в Киев и прийти в воскресенье на дебаты на стадион "Олимийский". Зеленский, однако, ещё раньше отказался это сделать, назвав свою дату дебатов - 19 апреля. Порошенко намерен прийти на "Олимпийский" в воскресенье один.

Второй тур выборов президента Украины - 21 апреля. В первом туре Зеленский опередил Порошенко почти на 15 процентов голосов. По опросам он фаворит второго тура.