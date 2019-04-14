Напавшего на машину посольства Украины в Лондоне взяли под стражу

В Лондоне взяли под стражу подозреваемого в нападении на служебный автомобиль посла Украины в Великобритании и на сотрудников полиции. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на британскую полицию.

"Мужчина в возрасте 40 лет был арестован по подозрению в покушении на убийство сотрудников полиции и нанесении ущерба", – сообщили в полиции. Личность нападавшего по-прежнему не раскрывается. По некоторым сообщениям, перед нападением он несколько часов громко слушал в своей машине украинскую музыку.

Накануне у здания посольства Украины в центре Лондона неизвестный за рулём автомобиля несколько раз совершил наезд на припаркованную машину украинского посла Натальи Галибаренко. Посла в машине не было. Когда на место прибыли полицейские, нападавший направил автомобиль на них, что заставило полицию открыть огонь. Нападавший был задержан. Ни он, ни сотрудники полиции не пострадали. По факту применения оружия, как и предписано стандартной процедурой, ведётся служебное расследование, сообщается на сайте лондонской полиции.

В полиции не рассматривают произошедшее как теракт. Мотивы нападения на автомобиль посла Украины пока остаются неизвестными.