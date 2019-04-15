В Ингушетии пришли с обыском к правозащитнику Магомеду Муцольгову

В Ингушетии в доме у руководителя правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова проходит обыск. Об этом "Медиазоне" сообщил адвокат Калой Ахильгов.

По его словам, он не смог дозвониться до правозащитника, но получил видеозапись, на которой во дворе дома стоят автомобили "Урал"и "Газель" и огромное количество сотрудников правоохранительных органов.

Адвокат не исключил, что Магомеда Муцольгова задержат на том же основании, что других лидеров протеста против изменения границы республики с Чечнёй.

Телеграм-канал "ФортангаORG" опубликовал видео, на котором видно, что у офиса правозащитной организации "Машр" стоит военный "Камаз".

Сейчас с Магомедом Муцольговым и его братом, председателем ингушского регионального отделения партии "Яблоко" Русланом Муцольговым, нет связи, сообщает "Медиазона".

26 и 27 марта в столице Ингушетии Магасе произошли столкновения между некоторыми участниками демонстраций и сотрудниками правоохранительных органов. После этого Следственный комитет возбудил уголовные дела, по которым ранее уже были арестованы девять человек. Накануне стало известно об аресте ещё троих человек по делу о столкновениях с полицией на митинге в Магасе.