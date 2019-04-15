Суд в Новосибирске отпустил из СИЗО под домашний арест заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Мешалкина профессора Евгения Покушалова. Следствие обвиняет его в мошенничестве и хищении почти полутора миллиардов рублей.

Покушалов был арестован в феврале. По данным газеты "Коммерсантъ", кардиохирурга могут обвинять в причастности к картельному сговору между поставщиками клиники, в которой он работает. Директор клиники утверждает, что арестованный не имел отношения к закупкам.

44-летний Покушалов — доктор наук, член-корреспондент РАН. Многие учёные выступили в его защиту. Он лауреат правительственных научных премий. НМИЦ имени академика Мешалкина — один из крупнейших медицинских центров в стране. В 2018 году врач выиграл национальный конкурс "Лидеры России", который власти позиционируют как место для отбора кадрового резерва для руководящих государственных должностей.