Граффити "Лживый Никол" появились в девяти городах Армении

В ночь с воскресенья на понедельник группа гражданских активистов в Армении организовала акции с нанесением граффити против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом из Армении сообщает Интерфакс.



Граффити с хештегом «#SutNikol (Лживый Никол) появились на центральных улицах Еревана. По словам блогера Артура Даниеляна, одного из участников акции, нанесение граффити прошло в девяти городах Армении.

Задержания активистов проводились только в Ереване в понедельник утром. Все девять человек были освобождены из полиции в течение дня.

"Пашинян захватил власть ложью. Все его заявления основаны на лжи. Мы решили показать, что не все в Армении верят ему с закрытыми глазами. Наши акции будут продолжаться", – сказал Даниелян в понедельник на пресс-конференции.





Никол Пашинян стал премьер-министром Армении 8 мая 2018 года, после антиправительственных протестов. На сентябрьских выборах в совет старейшин Еревана партия Пашиняна "Мой шаг" достигла пика популярности, набрав более 80 процентов голосов.

В октябре прошлого года Пашинян ушел в отставку, чтобы иницировать процедуру досрочных парламентских выборов. Он снова возглавил кабинет министров в январе 2019 года.



По данным армянского представительства американского института общественного мнения Gallup International Association, поддержка партии Пашиняна в Армении достигает 69 с половиной процентов.