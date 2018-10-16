Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел в отставку. Об этом сообщает агентство Reuters. Уходом с поста премьера Пашинян планирует запустить процедуру досрочных парламентских выборов в стране.

"Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы", – цитирует Пашиняна Reuters.

О намерении подать в отставку Пашинян сообщил 2 октября на митинге в Ереване. Тогда Национальное собрание Армении приняло поправки, усложняющие роспуск депутатов. Внеочередные парламентские выборы были одним из ключевых обещаний Пашиняна во время весенних протестов в Армении, по итогам которых он занял кресло премьер-министра. Самая большая фракция в парламенте по-прежнему принадлежит Республиканской партии предшественника Пашиняна на посту премьера – Сержа Саргсяна.

Если в течение ближайших двух недель парламентарии дважды не смогут избрать нового премьер-министра, это по закону приведет к роспуску Национального собрания и проведению досрочных выборов. Представленные в парламенте фракции заявили, что не изберут нового премьер-министра, сообщает Армянская служба Радио Свобода.

По этому плану досрочные выборы в парламент пройдут в декабре. В конце сентября блок премьер-министра Никола Пашиняна "Мой шаг" одержал убедительную победу на состоявшихся выборах в Совет старейшин – муниципалитет Еревана. Из 65 мандатов в Совете старейшин "Мой шаг" получил 57. Это дает сторонникам премьер-министра уверенность в удачном для них исходе досрочных парламентских выборов.

Никол Пашинян возглавил правительство Армении 8 мая. Он занял этот пост после массовых протестов, которые продолжались по всей стране с середины апреля. Демонстранты добились смещения с руководящей должности Сержа Саргсяна, возглавлявшего страну более десяти лет.