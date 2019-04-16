Президент России Владимир Путин согласился возобновить проект высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга. Об этом сообщают "Ведомости" и "Коммерсантъ". Проект может сократить время в пути между городами до двух часов. Ранее строительство такой магистрали до Казани Путин не одобрил.



Письмо с предложением возобновить проект президенту России направили временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов (выборы в городе состоятся 9 сентября) и глава РЖД Олег Белозеров. Они считают, что его реализация увеличит пассажиропоток между городами втрое — с 11 миллионов до 33 миллионов человек в год.

Стоимость проекта в документе не называется. Но в 2015 году РЖД оценивали его в 984,4 миллиарда рублей. Сейчас она может обойтись в 1,13 трлн руб, — приводит оценку агентство "Интерфакс".

Идея высокоскоростной магистрали Москва—Петербург обсуждается со времен СССР. РЖД включили этот проект в программу организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России в 2015 году.

Сейчас между Москвой и Петербургом ходят скоростные поезда "Сапсан", которые в среднем перевозят 15 тысяч пассажиров в сутки. Для адекватных сроков окупаемости ВСМ, по мнению эксперта "Коммерсанта", минимальная цена на билет должна бытьпочти в три раза выше, чем сейчас на "Сапсан".