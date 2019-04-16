Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии за шпионаж

Московский городской суд 16 апреля приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Норвегии Фруде Берга, признав его виновным в шпионаже против России. Об этом сообщает корреспондент "Настоящего времени".
Суд огласил только вводную и резолютивную части приговора, поскольку дело норвежца ввиду того, что оно имеет гриф "совершенно секретно", рассматривалось в закрытом режиме.
По версии следствия, 62-летний Берг – бывший пограничный инспектор округа Финнмарк на границе с Мурманской областью, ездил в командировки в Россию по просьбе сотрудников Военной разведывательной службы Норвегии, где собирал информацию о российских атомных подлодках. Данные о кораблях норвежцу передавал сотрудник российского оборонного предприятия. По информации агентства "Росбалт", это 24-летний гражданин России Алексей Житнюк, он ранее также был арестован по подозрению в госизмене. Адвокат Берга Илья Новиков со ссылкой на своего подзащитного заявлял, что Берг не был знаком с Житнюком. Обвинение утверждает, что за свою работу Берг якобы получал денежное вознаграждение.
Фруде Берг был задержан правоохранительными органами в Москве в декабре 2017 года. С тех пор норвежец находится под арестом. Вину он отрицает и настаивает, что не вполне понимал, чем занимался. Защита, Берга не исключала, что его могли использовать "втёмную" настоящие шпионы, так как посчитали его подходящей кандидатурой для выполнения курьерской работы.
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