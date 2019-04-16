Такого еще не было. Новый мартовский опрос "Левада-центра". Роль Сталина в истории полностью или частично положительно оценивают 70% россиян. Роль Иосифа Сталина в истории оценивают как "скорее положительную" 52% россиян, как "безусловно положительную" - 18%,Это рекорд. % не отрицают факта репрессий, при этом считают их оправданными.

За что столько россиян полюбили Сталина? Потому что Путин продолжает политику Сталина? Фраза: "Сталина на вас нет!" - это форма протеста? Как дело Путина - Сталина живет и побеждает? Обсуждают историки Андрей Зубов и Никита Соколов, политик Виктор Алкснис, глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов, социолог Левада-центра Карина Пипия.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 16 апреля в 19:05