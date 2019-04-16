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Оправданы ли сталинские репрессии?
23 минут(ы) назад
Артур Давлетшин
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360p | 8,6MB
720p | 19,5MB
1080p | 41,0MB
Опрос прохожих на улицах Москвы.
Оправданы ли сталинские репрессии?
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